Non preoccupano le condizioni di Santi Gimenez, uscito pochi minuti dopo il suo ingresso in campo contro la Fiorentina a causa di un infortunio. Per l'attaccante messicano si è trattato solamente di una brutta botta all'anca, rimediata nello scontro con De Gea, che non ne mette in dubbio la disponibilità per la sfida contro l'Udinese, in programma venerdì prossimo.