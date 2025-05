Lo scudetto al Napoli non è l'unico verdetto che questa serata di serie A ha regalato. Le posizioni finali del campionato e le finaliste di Coppa Italia definiscono le partecipanti alle final four della prossima Supercoppa Italiana che si giocherà ancora in Arabia Saudita: saranno Napoli-Milan e Inter-Bologna le due semifinali, tutte in esclusiva su Mediaset.