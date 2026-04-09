Super Ruggeri in Champions, i social contro Gattuso: "Neanche convocato"

Polemiche social contro l'ex ct Gattuso: Matteo Ruggeri ferma Yamal in Champions League con l'Atletico. I tifosi insorgono: "Andava convocato per la Bosnia".

09 Apr 2026 - 08:52
Ruggeri (Atletico Madrid) © Getty Images

Ruggeri (Atletico Madrid) © Getty Images

Gennaro Gattuso non è più il ct dell'Italia ma le polemiche post-Bosnia non sono ancora finite. Dopo la bella prestazione di Matteo Ruggeri in Champions League, diversi tifosi azzurri sui social si sono chiesti come mai l'esterno sinistro dell'Atletico Madrid non fosse stato neppure convocato per i playoff Mondiali. Il popolo del web non perdona al tecnico calabrese quella che viene definita una scelta tecnica "folle": mentre Ruggeri dimostrava grandi cose contro Yamal, l'Italia era già naufragata in Bosnia priva di valide alternative tattiche. 

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