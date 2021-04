Super League, Simeone: "Grandi gesti il dietrofront e le scuse dell'Atletico"

LA SODDISFAZIONE

Il tecnico dei Colchoneros: "Credo che alla fine il presidente abbia fatto bene, sia nei nostri confronti che davanti ai tifosi"

"Considero il dietro-front e le scuse dell'Atletico Madrid dei grandi gesti". Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone applaude la decisione del club chiamarsi fuori dal progetto Super League dopo essere stato tra i dodici club fondatori. "Il presidente ci ha spiegato i propri dubbi - ha proseguito il Cholo nella conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sull'Huesca, che ha riportato i Colchoneros in vetta alla Liga con tre punti di vantaggio sul Real Madrid - Credo che alla fine abbia fatto bene, sia nei nostri confronti che davanti ai tifosi".

"Per la nostra società è essenziale l'armonia tra tutte le parti che fanno parte della famiglia, specialmente i nostri tifosi - le parole nel comunicato ufficiale dell'Atletico per dare l'addio alla Super League - I giocatori della prima squadra e il suo allenatore hanno mostrato la loro soddisfazione per la decisione del club, considerando i meriti sportivi come motivo primario per qualsiasi criterio".

