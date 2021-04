Liga: l’Atletico risponde al Real e torna in vetta

SPAGNA

I Colchoneros battono 2-0 l’Huesca grazie a Correa e Carrasco: blancos rispediti a -3

L'Atletico si scrolla di dosso la pressione dovuta al momentaneo aggancio del Real e torna al primo posto in solitaria battendo 2-0 l'Huesca in una partita combattuta e aperta fino all'80', quando Carrasco chiude i giochi evitando un beffardo pareggio. Eppure, al Wanda Metropolitano, passano appena tre minuti e Oblak è già chiamato al super intervento da pochi passi sulla deviazione da calcio di punizione di Siovas. Passato lo spavento, però, i Colchoneros si riversano in attacco, con Alvaro Fernandes chiamato agli straordinari per evitare il vantaggio degli uomini di Simeone con Carasco prima e Saul poi. Al 39', il primo tempo dei padroni di casa viene premiato con il gol dell'1-0: a firmarlo è Correa, che riceve palla da Marcos Llorente, si gira sul sinistro e batte Alvaro Fernandez anche grazie alla deviazione di Pulido, che spiazza il portiere ospite. Ad inizio ripresa, Koke si vede negare il possibile raddoppio. Nel finale, succede tutto nel giro di due minuti: Renan Lodi salva miracolosamente sulla conclusione di Sandro Ramirez, autore di un incredibile slalom in area, mentre all'80' arriva il raddoppio con il tap-in di Carrasco su assist di Marcos Llorente, bravo a fiondarsi su un pallone su cui Siovas è troppo morbido. Il 2-0 taglia le gambe all'Huesca, che riesce soltanto a sfiorare il gol della bandiera con la deviazione da pochi passi di Escriche che finisce di poco a lato. Con questo successo, l'Atletico sale a 73 punti e rispedisce il Real al secondo posto a -3. Trema, invece, l'Huesca, ora penultimo a quota 27 insieme all'Elche e con il Valladolid a +1 e con una partita in meno.