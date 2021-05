Super League: la Uefa chiude le indagini e apre un procedimento contro Juve, Real e Barcellona

CHIUSE LE INDAGINI

L'accusa è potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa

La Uefa ha aperto ufficialmente un procedimento contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, le tre ribelli che non hanno ancora rinnegato l'idea della Super League. "A seguito di un'indagine condotta dall'Uefa Ethics and Disciplinary Inspectors in relazione al progetto della cosiddetta Super League, sono stati aperti procedimenti disciplinari contro il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico dell'Uefa. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito". ansa

E' questo l'ultimo passo della UEFA contro il progetto nato a metà aprile con l'adesione di 12 squadre e sfumato nel giro di poche ore con il ritiro delle 6 squadre inglesi (Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester Utd e Tottenam), di Inter, Milan e Atletico Madrid. I ribelli pentiti se la sono cavata con una multa, una reprimenda e la promessa di non pensare mai più a un progetto del genere, ma molto peggio potrebbe andare alle tre che ancora non hanno fatto marcia indietro.

Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha minacciato Real Madrid, Barcellona e Juventus di una clamorosa esclusione dalle competizioni per una o due stagioni se non ritireranno le loro intenzioni di creare una competizione parallela. Quella che si profila è una lunga battaglia legale, con i tre club che potrebbero ricorrere al TAS di Losanna in caso di esclusione dalla prossima Champions League.

