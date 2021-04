Super League, la furia di Cairo: "Marotta e Agnelli si vergognino"

"È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell'Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi". Al telefono con l'Ansa il presidente del Torino Urbano Cairo dopo la riunione della Lega Serie A sul tema Super League è durissimo. "Tu sei ad dell'Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Super League, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione - prosegue Cairo -. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla Lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli".