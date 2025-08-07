Suarez trascina l'Inter Miami in Leagues Cup: Pumas battuti 3-1

Luis Suarez ha segnato un gol e fornito due assist nella vittoria dell'Inter Miami per 3-1 contro i Pumas nella terza giornata della Leagues Cup, torneo che vede contrapposte le squadre della Mls americana e della Liga Mx messicana. Miami ha giocato la partita senza Lionel Messi, che è fuori a tempo indeterminato a causa di un lieve infortunio muscolare alla gamba destra. L'asso argentino era presente alla partita di mercoledì e ha assistito da una suite del Chase Stadium. Miami, che ha otto punti nella classifica della Leagues Cup, è la prima squadra della MLS ad accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo. Rodrigo De Paul ha segnato il suo primo gol con l'Inter Miami su assist di Suarez al 45°, pareggiando la partita dopo che Jorge Ruvalcaba dei Pumas aveva aperto le marcature al 34'. Suarez ha quindi portato l'Inter Miami in vantaggio per 2-1 trasformando un calcio di rigore al 59' minuto dopo un fallo di mano di un difensore messicano. Il bomber uruguaiano ha infine servito l'assist del 3-1 ad Allende al 69'.