Suarez, parla il professore: "Un 6 stirato, ma glielo ridarei"

"Un 6 stirato", ecco come l'esaminatore dell'Università per Stranieri Lorenzo Rocca ha definito l'esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. Il professore, a La Repubblica, ha spiegato: "Glielo ridarei. L'esame è parlato, c'è la comprensione, l'ascolto. Sapeva rispondere". Poi la smentita dei presunti contatti con la Juve: "Non ho mai parlato con nessuno dei bianconeri, né con Paratici né con altri".