Suarez: "Ho firmato un pre-contratto con la Juve poi è saltato tutto"

INCHIESTA DI PERUGIA

Emergono nuovi particolari sulla deposizione di Luis Suarez, ascoltato venerdì mattina come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sul suo esame "farsa" per la conoscenza dell'italiano, che si è tenuto il 17 settembre presso l’Università per stranieri di Perugia. Meno di due ore la durata dell'audizione, nel corso della quale l'attaccante uruguaiano, collegato in videoconferenza dalla Spagna, ha risposto alle domande del Procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, e dei sostituti procuratori, Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti. Suarez ha non solo ammesso di conoscere i contenuti dell'esame in anticipo ma - come riferiscono 'Repubblica ' e il 'Corriere dell'Umbria' - avrebbe detto di aver firmato un preliminare di contratto con la Juve a fine agosto ma poi a metà settembre lui e il suo entourage avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici a tre giorni dall'esame nella quale il Chief Football Officer del club bianconero comunicava che saltava tutto.

Come riferito ancora dal 'Corriere dell'Umbria' gli inquirenti stanno lavorando sulla sospetta fuga di notizie intorno all'indagine, che potrebbe aver portato la Juve a fare una marcia indietro. Paratici è indagato per false informazioni al pubblico ministero. Anche per Luigi Chiappero, avvocato storico del club bianconero è ipotizzato lo stesso addebito. 'Repubblica' riporta invece alcuni stralci dell'esame di Suarez (registrato dagli investigatori della Guardia di finanza): "Il bambino porta cocummella, mangiare", la risposta dell'uruguaiano alla commissione a una delle domande concordate. Seguita dalle risate degli insegnanti. Verbi coniugati soltanto all'infinito ("A 15 anni cominciare a giocare a calcio"), un accenno di conversazione va anche peggio. "Non spiccica una parola ma non gli puoi far saltare 10 milioni di stipendio perché non ha il B1....".