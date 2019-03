Striscia pizzica il telecronista Vessicchio: "Il sessista è Marcello Nicchi"

27/03/2019

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rajae Bezzaz intervista Sergio Vessicchio, il giornalista dell’emittente locale CanaleCinqueTv che durante la telecronaca della partita di calcio Agropoli-Sant’Agnello (campionato di Eccellenza Campania), si è scagliato contro l’assistente arbitrale Annalisa Moccia, dicendo: "Prego la regia di seguire l’assistente donna. È una cosa inguardabile! È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro...".



Il giornalista, intercettato ad Agropoli dall’inviata di Striscia ammette: "Ho sbagliato e ho chiesto scusa alla donna". Ma sottolinea: "La mia idea è fissa e bloccata: le donne devono arbitrare le donne, gli uomini devono arbitrare gli uomini". Rajae ribatte: "Ma questa è un’idea un po’ sessista...". E il telecronista: "Non mi accusi di sessismo perché non gliela faccio passare. Il sessista è Marcello Nicchi (presidente Aia, ndr) che non le fa arbitrare in Serie A. Vada da Nicchi". Inoltre aggiunge: "Si deve dimettere il presidente. Le manda al macello e al massacro sui campi di periferia".