Stramaccioni verso Juve-Inter: "Calha e Koop, è la serata giusta per la svolta"

L'ex tecnico nerazzurro Andrea Stramaccioni ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del big match di domenica sera: "Test importante per la Juventus, deve provare a dare continuità dopo tre vittorie di fila. L'Inter ha il vantaggio di arrivare più riposata". Poi l'opinionista ha inquadrato quelli che a suo parere potranno essere i protagonisti: "La partita si deciderà a centrocampo: Calhanoglu sottotono fisicamente, ma la sua prestazione passa soprattutto dalle qualità delle giocate. Koopmeiners è un calciatore di livello internazionale, potrebbe essere la serata giusta per la svolta in bianconero".