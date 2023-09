Storico Neymar: supera Pelé e ora è suo il record di gol con il Brasile

IL RECORD

Con la doppietta rifilata alla Bolivia O Ney sale a quota 79 reti e scavalca O Rei

© afp Una doppietta per entrare ancor più nella storia: da questa notte Neymar è l'attaccante con più gol siglati con la maglia del Brasile, meglio di Pelé. Discusso finché si vuole, per le scelte professionali (ultima la decisione di migrare in Arabia Saudita per giocare con l'Al Hilal) e per alcuni comportamenti extracampo che lo hanno contraddistinto e segnato nel tempo, O Ney aggiorna così un curriculum, comunque la si voglia vedere, da assoluto fuoriclasse. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo della sfida contro la Bolivia, nella ripresa Neymar ha siglato le reti numero 78 (quella del sorpasso) e numero 79 con la Seleçao, staccando così definitivamente Pelé: "Sono molto felice, non ci sono parole" ha dichiarato poi a fine partita. "Mai avrei pensato di poter raggiungere questo record".

In realtà i gol di Pelé con il Brasile sarebbero in tutto 95 in 114 partite, ma la federazione brasiliana non tiene contro di quelli segnati nelle amichevoli contro squadre di club. Con le sue 77 marcature ufficiali il grande O Rei è ora al secondo posto nella graduatoria all time. Il nuovo record è 79 ed è quello di Neymar.