Stefano Tacconi, il post del figlio commuove: "Stai parando il rigore più difficile"

Calcio Prima uscita pubblica di Tacconi dopo il lungo ricovero: a cena con famiglia e amici

"Ricominciamo da qui". Inizia così il post social di Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex portiere della Juventus, colpito nel 23 aprile del 2022 da una ischemia celebrale. Dopo un lungo ricovero il 66enne ha iniziato il percorso di riabilitazione, adesso proseguito presso la 'Casa Sollievo della Sofferenza' in quel di San Giovanni Rotondo, in Puglia. Proprio da lì il primogenito ha pubblicato una foto che lo ritrae col padre in carrozzella seguito da frasi che hanno commosso il web. "Ne abbiamo passate tante, la strada è ancora lunga e non è stato facile ma la speranza è sempre stata con noi, dandoci la forza giorno dopo giorno di continuare a lottare insieme - si legge -. Ad oggi, stai parando il rigore più difficile della tua vita e noi pareremo con te".