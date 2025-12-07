Stavolta Gasperini promuove l'arbitro: "A differenza di altre volte tipo domenica col Napoli"

"Nel primo tempo dovevamo fare meglio - ha aggiunto il tecnico della Roma - magari adattarci di più anche al vento. Non siamo stati bravi nelle uscite, c'era un Cagliari che ha giocato con il giusto spirito. Ma noi avremmo dovuto fare di più per fare giocare i nostri attaccanti per le loro caratteristiche. La partita a un certo punto aveva poco di una gara solita di calcio, più una battaglia. Non era una gara giocata e, in queste condizioni, non siamo riusciti a recuperarla. A volte ci sono partite che prendono questo tipo di pieghe, abbiamo commesso qualche errore grossolano in un contesto di gara giocata con grande impegno pur con delle difficoltà a cui non siamo riusciti ad adattarci benissimo".