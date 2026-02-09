Stakanov-Kalulu, "prima" allo Stadium. Conte, un silenzio assordante...

SHOW – Per tradizione la sfida tra Sassuolo e Inter è foriera di gol e spettacolo. Fino alla sfida di ieri si viaggiava alla media di 3,17 reti a partita; con il fresco 0-5 del Mapei Stadium il totale sale a 78 gol in 24 gare per la media di 3,25. Insomma, tra neroverdi e nerazzurri è sempre spettacolo assicurato…