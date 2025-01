"Staffetta" per donare maglia Juve a un bimbo malato

I militari sono disponibilissimi: si recano nella sede del club bianconero e riescono a farsi consegnare una maglietta del calciatore turco-tedesco Kenan Yildiz autografata. La casacca viene portata in aeroporto e affidata a un pilota d'aereo diretto a Napoli; a Capodichino viene presa in consegna dalla Polizia di Stato presente in aeroporto. Gli agenti la portano alla cronista e quest'ultima, stamattina, è tornata in ospedale a per regalarla a Domenico, che quando l'ha vista quasi non credeva ai suoi occhi. "Ringrazio i carabinieri, la polizia, il comandante dell'aereo e Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono Pausilipon e la Juventus - dice la Natale, che in reparto ormai chiamano 'mamma Natale' - per questo piccolo-grande miracolo, per avermi consentito di raggiungere ancora una volta il nostro obiettivo: rubare attimi alla sofferenza".