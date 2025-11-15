Stadio San Siro a Milan e Inter: stop ai biglietti gratis per i consiglieri comunali

In una mail inviata alla presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, e al presidente del Comitato per la legalità, Nando Dalla Chiesa, Scavuzzo spiega: "Come già anticipato informalmente, confermo che – pur restando disponibile a un confronto per definire in buona fede iniziative di promozione sociale (come eventuali biglietti omaggio destinati a scuole e realtà del terzo settore, ndr) – non essendoci più alcun vincolo a mantenere gli obblighi previsti dalla precedente concessione (ad esempio biglietti gratuiti o uso gratuito dell’impianto), tali obblighi sono venuti meno con il perfezionamento della vendita dello stadio e delle relative aree e diritti. Ritengo opportuno che questa informazione sia comunicata in particolare a tutti coloro che in passato avevano usufruito degli ingressi gratuiti".