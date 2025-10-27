Logo SportMediaset

Calcio

Stadi, Malagò: "Nuovo San Siro? Il mondo va in quella direzione"

27 Ott 2025 - 15:29

"Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto". Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, intervenendo in videocollegamento all'evento organizzato da Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli, "Milano - 100 giorni a Milano-Cortina. Il racconto dei Giochi", a proposito del futuro del nuovo San Siro. "Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions e poi con gli Europei del 2022. Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti…", ha detto Malagò, aggiungendo che, a ogni modo, "il vecchio San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi, perché è previsto che si giochi ancora per un po'".

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Bayer Leverkusen, 2-0 al Friburgo: gli highlights

La Juventus e Tudor: un grande amore finito male

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

Il primo gol in Serie A

Il primo gol in Serie A

Domani Atalanta-Milan

Domani Atalanta-Milan

Rivoluzione alla Juve

Rivoluzione alla Juve: via Tudor

È tornato McTominay

Il Napoli ritrova McTominay

Inter, che cosa resta

Inter, che cosa resta: Lautaro chiamato al riscatto

Allegri: "Dispiace per l'esonero di Tudor, è un ottimo allenatore"

Allegri: "La nostra stagione si decide in 2 mesi"

Allegri: "Pensiamo solo all'Atalanta. Ecco chi recuperiamo"

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

16:19
Comitato Sì Meazza manda diffida a notai contro rogito vendita
15:29
Stadi, Malagò: "Nuovo San Siro? Il mondo va in quella direzione"
14:29
Federcalcio russa: pronti a ospitare Euro 2032 al posto Italia
14:18
Juric: "Mi dispiace per Tudor, Juve la sua vita"
13:15
Morto Silvano Bini, ex presidente dell'Empoli