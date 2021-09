Stadi, Costa: "Allo studio allargamento della capienza"

PARLA COSTA

Il sottosegretario alla Salute: "Fiducioso si possa fare nelle prossime settimane"

Il Governo apre alle richieste del mondo del calcio (e non solo), confermando di essere al lavoro per aumentare il numero massimo di tifosi che possono accedere agli impianti sportivi: "È allo studio un allargamento della capienza degli stadi - ha spiegato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Cusano Italia TV -. Uno degli effetti positivi dell'estensione del green pass è stato proprio l'aumento della capienza di stadi, cinema e teatri. Attualmente i dati sono buoni, sono fiducioso che si possa allargare ulteriormente la capienza nel giro delle prossime settimane". Getty Images

Nei giorni scorsi la Lega Serie A, tramite il presidente Dal Pino, si era esposta in maniera diretta per chiedere di far tornare allo stadio il 100% degli spettatori, come avviene in Francia e Inghilterra, sottolineando lo svantaggio competitivo che attualmente hanno i club del nostro campionato nei confronti delle società di quei paesi.

