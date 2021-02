Squalificati Serie A: un turno a Lazzari per espressione blasfema, niente sanzioni per Nedved e Paratici

GIUDICE SPORTIVO

Sei giocatori fermati per un turno: la Lazio perde anche Hoedt

Il centrocampista della Lazio, Manuel Lazzari ha pagato con un turno di squalifica la bestemmia proferita durante la sfida contro l'Inter di San Siro. Il Giudice Sportivo ha fermato l'esterno biancoceleste dopo aver acquisito audio e immagini, avendo accertato l'espressione blasfema. Sono altri cinque i giocatori fermati, tutti per un turno e la Lazio perde anche Hoedt. Nessuna sanzione per i dirigenti della Juventus Nedved e Paratici.

Lazio e Spezia sono le due squadre più colpite dalle sanzioni del Giudice che oltre a Lazzari e Hoedt, ha fermato per un turno due difensori dello Spezia per aver raggiunto il limite di ammonizioni, Bastoni ed Erlic. Una giornata di squalifica anche per Dimarco del Verona.

Nessun provvedimento, invece, per Pavel Nedved e Fabio Paratici per il comportamento dei due dirigenti in tribuna al Diego Maradona che durante Napoli-Juventus hanno protestato in maniera colorita contro il quarto uomo Calvarese, con un video del fatto diventato virale sui social. Non essendo riprese ufficiali sarebbe stato necessario verificarne autenticità e veridicità per poter usare il filmato come prova audiovisiva.