Spezia sconfitto e contestato, la serie C è a un passo

Lo Spezia perde in casa 0-2 anche contro il Mantova e avvia in pratica il conto alla rovescia prima della retrocessione in serie C dopo 14 stagioni tra cadetteria e serie A. Anche contro i lombardi un inizio promettente con almeno tre occasioni nitide fallite da Artistico, Romano e poi Beruatto, a seguire un black out: Bragantini può amministrare il pallone al limite senza ostruzione e segnare il vantaggio al 33°. Nella ripresa altra occasione gettata alle ortiche da Lapadula prima del gol che chiude la partita di Buso al 77°. A fine partita contestazione da parte della Curva Ferrovia nei confronto dei calciatori e del direttore sportivo Stefano Melissano. Sotto il settore anche il presidente Charlie Stillitano e l'amministratore delegato Andrea Gazzoli. I liguri precipitano a -4 dai play out.