Inter, Lautaro infortunato ma comunque in panchina al Sinigaglia: il motivo

Lautaro Martinez, ufficialmente ai box per infortunio, appare però in distinta in panchina a disposizione di Cristian Chivu. Il Toro, sebbene in lista, non sarà però a disposizione del tecnico in quanto infortunato. Come già accaduto a San Siro in occasione del derby contro il Milan, il capitano nerazzurro ha scelto di essere accanto ai propri compagni per provare a dare la carica anche se non sarà arruolabile per scendere in campo.