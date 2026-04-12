Inter, Lautaro infortunato ma comunque in panchina al Sinigaglia: il motivo

12 Apr 2026 - 20:38
© Getty Images

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Lautaro Martinez, ufficialmente ai box per infortunio, appare però in distinta in panchina a disposizione di Cristian Chivu. Il Toro, sebbene in lista, non sarà però a disposizione del tecnico in quanto infortunato. Come già accaduto a San Siro in occasione del derby contro il Milan, il capitano nerazzurro ha scelto di essere accanto ai propri compagni per provare a dare la carica anche se non sarà arruolabile per scendere in campo.

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