Di Francesco: "Due gol evitabili, Lecce non può permetterselo"

12 Apr 2026 - 20:41

"Tutto nasce dal primo gol preso, regalarlo così porta la partita in una certe direzione perchè fino a quel momento chi poteva fare gol eravamo noi. La forza sta nel non perdere la capacità di restare corti e invece abbiamo portato la partita nel modo più congeniale al Bologna. Nel secondo tempo siamo stati un pochino più in partita, mentre nella parte centrale per nostri demeriti abbiamo subito troppo il Bologna. Peccato, serve più attenzione da parte di tutta la squadra". Così l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco commenta a Dazn la sconfitta contro il Bologna in campionato. "Il risultato condizione un po' tutto, è l'aspetto mentale su cui dobbiamo migliorare perchè dal punto di vista della parte tattica vedo meno problemi. Anche oggi abbiamo preso due gol evitabilissimi, errori che non ti puoi permettere", ha aggiunto il tecnico salentino.

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