Spalletti, meglio le due punte!

Il 4-2-3-1 con Kolo Muani punta centrale continua a non convincere. Soprattutto perché non convince il francese. Che a Cagliari ha firmato a dieci minuti dalla fine il pareggio ma che negli 80 minuti precedenti non ne aveva azzeccata una. Un pianto. Spiegherà Spalletti nel dopo partita che il francese era stato accompagnato anche nel primo tempo da Nico Gonzalez, ma se n'erano accorti in pochi. Poi sempre Kolo ha colpito una clamorosa traversa che poteva dare alla Juventus i tre punti, ma più che gridare alla sfortuna in quel caso è stato un errore (da matita blu) del numero 9 di rosa vestito. Quando poi dopo un'ora è entrato anche Woltemade la squadra si è resa più pericolosa con una sorta di 4-2-4 che vedeva larghi ai lati Alajbegovic e Zhegrova (più ispirati di Nico e Conceicao) e in mezzo all'area i due centravanti. Che, parliamoci chiaro, non sono all'altezza della storia della Juventus. Quasi quasi a Spalletti - a parte i grandi centravanti di cui sopra - tocca rimpiangere la coppia Margiotta-Pampa Sosa dei tempi dell'Udinese...