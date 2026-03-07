Serie A, Juventus-Pisa 4-0: bianconeri a valanga nella ripresa

La Juventus travolge 4-0 il Pisa nella ventottesima giornata di Serie A. Spalletti, nel giorno del suo compleanno, dilaga a partire dalla ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, il tecnico toglie al 46' David e mette Boga, poi i bianconeri si scatenano: al 54', Cambiaso segna di testa su genialata di Yildiz, poi il raddoppio arriva al 65' grazie a Thuram. Ancora il turco, al 75', si mette in proprio e con un gran gol chiude il match, poi a tempo scaduto arriva la firma di Boga che fissa il poker prima del triplice fischio di Sacchi. Con questo successo, la Juventus sale a 50 punti e si porta a -1 da Roma e Como, con i giallorossi attesi dalla trasferta del Ferraris contro il Genoa. E la prossima settimana prossima, Fabregas ospiterà Gasperini al Sinigaglia. Il Pisa, invece, incassa l'ennesimo ko: la retrocessione è sempre più vicina. Clean sheet per Perin, tra i pali al posto di Di Gregorio.



LE PAGELLE DI JUVENTUS-PISA