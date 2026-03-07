Serie A, Juventus-Pisa 4-0: bianconeri a valanga nella ripresa

© Getty Images
Primo tempo senza reti, poi Spalletti toglie David e dilaga con Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga
La Juventus travolge 4-0 il Pisa nella ventottesima giornata di Serie A. Spalletti, nel giorno del suo compleanno, dilaga a partire dalla ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, il tecnico toglie al 46' David e mette Boga, poi i bianconeri si scatenano: al 54', Cambiaso segna di testa su genialata di Yildiz, poi il raddoppio arriva al 65' grazie a Thuram. Ancora il turco, al 75', si mette in proprio e con un gran gol chiude il match, poi a tempo scaduto arriva la firma di Boga che fissa il poker prima del triplice fischio di Sacchi. Con questo successo, la Juventus sale a 50 punti e si porta a -1 da Roma e Como, con i giallorossi attesi dalla trasferta del Ferraris contro il Genoa. E la prossima settimana prossima, Fabregas ospiterà Gasperini al Sinigaglia. Il Pisa, invece, incassa l'ennesimo ko: la retrocessione è sempre più vicina. Clean sheet per Perin, tra i pali al posto di Di Gregorio.
LE PAGELLE DI JUVENTUS-PISA
IL TABELLINO
Juventus-Pisa 4-0
Juventus (3-4-2-1): Perin 6,5; Kalulu 6,5, Bremer 5,5, Gatti 5 (1' st Kelly 6,5); McKennie 5,5, Locatelli 6,5, Thuram 6,5 (32' st Koopmeiners sv), Cambiaso 6,5; Conceiçao 7 (32' st Miretti sv), Yildiz 7 (38' st Kostic sv); David 4,5 (1' st Boga 6,5). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Openda, Cabal. All.: Spalletti 7.
Pisa (3-5-2): Nicolas 5; Calabresi 6 (31' st Stojilkovic sv), Caracciolo 5,5, Coppola 6; Leris 6 (15' st Cuadrado 5), Aebischer 6, Marin 6 (15' st Loyola 5,5), Hojholt 5,5 (15' st Piccinini 6), Angori 5,5; Moreo 6, Durosinmi 5,5 (31' st Iling Jr sv). A disp.: Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Akisanmiro, Touré, Stengs, Albiol. All.: Hiljemark 5,5.
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 9' st Cambiaso, 20' st Thuram, 30' st Yildiz, 48' st Boga
Ammoniti: Marin (P), Leris (P), Caracciolo (P), Bremer (J)
LE STATISTICHE OPTA DI JUVENTUS-PISA
La Juventus ha segnato almeno tre gol per almeno tre partite di fila per la prima volta da maggio-giugno scorsi (tre in quel caso).
Questa è solo la seconda partita di Serie A in cui Kenan Yildiz riesce sia a segnare che a fornire assist, dopo quella contro l’Inter il 13 settembre scorso.
Kenan Yildiz è ora uno dei soli tre nati dal 2005 in avanti ad aver trovato almeno cinque gol (nove) e almeno altrettanti assist (cinque) nei maggiori cinque campionati europei in corso, insieme a Lamine Yamal e Yan Diomande.
Il Pisa ha incassato quattro sconfitte di fila in Serie A sotto la guida di uno stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 1987, con Giuseppe Materazzi in panchina.
Andrea Cambiaso ha segnato tre gol in questo campionato, suo record personale in una singola stagione di Serie A.
Kenan Yildiz non forniva un assist in Serie A da ben 12 presenze, l'ultimo era stato il 14 dicembre contro il Bologna.
Khéphren Thuram non segnava da 22 presenze in Serie A, con l'ultima rete che era arrivata a settembre contro l'Inter.
Jérémie Boga ha segnato per due presenze di fila in Serie A per la terza volta, la prima dal febbraio 2020.
La Juventus ha effettuato 11 tiri nel primo tempo; in questa Serie A, i bianconeri hanno registrato più conclusioni senza segnare nelle prime frazioni di gioco solo contro il Lecce, l'Atalanta e il Parma (tutte a 12).
Solo per la seconda volta in questo campionato il Pisa ha subito almeno 11 tiri senza subire gol nel primo tempo (la prima contro il Lecce).