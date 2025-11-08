Logo SportMediaset

Calcio

Spalletti: "Dobbiamo mettere Yildiz e Conceicao nelle condizioni di giocare nell'altra metà campo"

08 Nov 2025 - 17:45

A pochi istanti dall'inizio della sfida con il Torino, Luciano Spalletti ha parlato così a Dazn: "Intanto ho ringraziato i calciatori per la disponibilità mostrata dal primo momento. Andando avanti con le partite, cerchi sempre di mettere qualcosa in più. Metterci troppe cose diventa però rischioso, bisogna avere equilibrio. Per il momento, le risposte sono molto positive". Poi aggiunge su Yildiz e Conceicao: "Dobbiamo metterli in condizioni di giocare nell'altra metà campo, se gli fai fare meno fase difensiva gli rimane meno per sfruttare la loro qualità. Calciatori rapidi e tecnici offrono più soluzioni per attaccare: per il momento riusciamo a sopportare due giocatori sotto Dusan. C'è il rischio della stanchezza dovuta all'ultima partita, ma poi se li fai giocare dopo hai sbagliato cambio. C'era bisogno di ripetere la stessa formazione". E sull'atmosfera allo Stadium: "Qui è bellissimo per la vicinanza del pubblico e l'amore per questa maglia".

