Vanoli, esordio in viola in salita: Kean non convocato, in dubbio anche per la Nazionale

A Marassi contro il Genoa per iniziare una nuova stagione e uscire da quell'ultimo posto, e dai bassifondi della classifica, dove ci si è infilata con le proprie mani. Per la Fiorentina domani prende il via un periodo dove deve mettere da parte pensieri e velleità di alta classifica ma iniziare a pensare di lottare per non retrocedere e salvarsi. Sarà anche l'esordio sulla panchina viola di Paolo Vanoli, arrivato a Firenze due giorni fa per risollevare una situazione che l'ex tecnico Stefano Pioli che è riuscito a fare. Chiaramente in poco meno di due giorni per Vanoli non saranno sufficienti per cambiare viola alla squadra ma è chiaro che ha lavorato molto sull'aspetto psicologico "la mia attenzione è tutta rivolta alla sfida di Genova. Quando arrivi in così poco tempo, non hai nemmeno modo di fermarti a riflettere. La mente è già concentrata su un impegno importante. Voglio far capire ai ragazzi la realtà della situazione in cui ci troviamo: serve azzerare tutto e tornare a essere una squadra capace di fare punti" aveva detto poche ore fa ai media ufficiale del club gigliato (la presentazione alla stampa avverrà la settimana prossima durante la sosta del campionato). E su alcune semplici situazioni tattiche difensive e offensive (soprattutto errori da non ripetere in difesa e maggior concretezza in attacco): "In Conference League ho visto errori che non possiamo più permetterci: se non si riesce a vincere, è fondamentale almeno non perdere. Questa deve essere la nostra mentalità. Dobbiamo ripartire da pochi principi, ma chiari e concreti. Un passo per volta". E per la sfida contro il Genoa il nuovo allenatore della Fiorentina, un po' a soprese dovrà fare a meno di Moise Kean che durante la gara contro il Mainz han riportato un trauma alla caviglia sinistra. Da capire se poi Kean potrà rispondere alla convocazione dell'Italia di Spalletti. Indisponibile anche Gosens alle prese da giorni con un problema muscolare. Per la partita di domani a Marassi l'allenatore Vanoli ha convocato i portieri De Gea, Martinelli, Lezzerini; i difensori Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Kospo, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini; i centrocampisti Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Richardson e glia ttaccanti Dzeko e Piccoli.