Atalanta, Juric: "Col Sassuolo vietato rallentare. Marsiglia può darci slancio"

"Domani è una partita importantissima, che chiude questo ciclo. Ci sono tante partite e bisogna resettare quello che succede. Una vittoria così prestigiosa (a Marsiglia, ndr) in uno stadio che mi ha impressionato, con una squadra con così tanti talenti, ti può dare slancio". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Sassuolo. "Domani con il Sassuolo i ragazzi saranno super motivati - ha concluso - io ho stima del loro allenatore. Sono pericolosi in attacco e anche sulle fasce. Sarà durissima, come del resto lo è ogni partita in Serie A".