Calcio

Atalanta, Juric: "Col Sassuolo vietato rallentare. Marsiglia può darci slancio"

08 Nov 2025 - 18:28

"Domani è una partita importantissima, che chiude questo ciclo. Ci sono tante partite e bisogna resettare quello che succede. Una vittoria così prestigiosa (a Marsiglia, ndr) in uno stadio che mi ha impressionato, con una squadra con così tanti talenti, ti può dare slancio". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Sassuolo. "Domani con il Sassuolo i ragazzi saranno super motivati - ha concluso - io ho stima del loro allenatore. Sono pericolosi in attacco e anche sulle fasce. Sarà durissima, come del resto lo è ogni partita in Serie A". 

"Il quarto posto dista otto punti. Siamo in ritardo e non possiamo rallentare più. Siamo umani, cala l'intensità e ci sta la partita storta con l'Udinese dopo una serie di ottime prestazioni. Per me è scienza - rimarca il tecnico nerazzurro -. Con poco tempo per recuperare dopo la Champions League, è anche difficile scegliere i giocatori che hanno accusato meno la fatica".

L'allenatore croato ha rispetto per l'avversario: "Il Sassuolo abbina il pressing alto, con Berardi e le mezze ali pericolose, al baricentro basso - continua -. Dobbiamo rimanere concentrati e portare gli episodi dalla nostra parte. Ho grande stima dell'allenatore Fabio Grosso. Ha grande qualità in attacco, sulle fasce con Doig vanno forte".

Infine, sulla salute dei bergamaschi e sui singoli dopo Marsiglia: "È stata una vittoria prestigiosa contro una squadra di talenti in un ambiente incredibile, ma bisogna resettare - chiude Juric -. Samardzic oltre che per il gol della vittoria mi è piaciuto perché ci prova, dribbla e non ha paura. Per Scamacca è un cammino lungo, l'importante è che migliori giorno dopo giorno"

