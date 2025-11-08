Sassuolo, Grosso: "Con l'Atalanta serve grande prestazione collettiva"

Alla viglia della sfida con l'Atalanta, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato così in conferenza stampa: "C'è da fare partita piena, ai nostri livelli alti, c'è bisogno anche di un pizzico di buona sorte ma quello che possiamo controllare è quello che dipende da noi. Dobbiamo fare una grande prestazione collettiva, riconoscere i momenti, rimanere dentro la gara è difficile ma ogni gara può essere un'opportunità e cercheremo di fare una grandissima partita", le parole riportate da sassuolonews.net.