Spalletti: "Con Totti si sta bene, in passato opinioni diverse"

"Al fianco di Francesco Totti si sta benissimo. Anche se tra noi c'è stato qualche punto di vista differente, qualche scelta un po' azzardata, abbiamo passato dei periodi insieme bellissimi, degli anni, un pezzo di vita professionale e umana nel quale eravamo tutti coinvolti dentro un gruppo fantastico". Così Luciano Spalletti a Sky Sport a margine della presentazione dello spot dell'Amaro Montenegro che lo vede recitare al fianco della leggenda giallorossa. "Ora Montenegro ci ha messo lo zampino con questo spot suggestivo - ha aggiunto - lo trovo rilassato, stamattina quando mi ha abbracciato era veramente lui".