"Sarebbe ora di fare punti. Sono contento di avere da qualche giorni la squadra al completo per poterle dare una fisionomia migliore. Domani affronteremo una avversaria straordinariamente forte. Sono fiducioso, starà a noi cercare di fare punti con prestazioni adeguate. Al di là del modulo il risultato finale dipende da quello che ci mettiamo, dalla determinazione e la voglia di vincere. Sappiamo che il nostro percorso è difficile ma siamo fiduciosi di poter raggiungere obiettivo finale". Queste le dichiarazioni di Leonardo Semplici, tecnico della Spal, alla vigilia della sfida al 'Mazza' di Ferrara contro la Lazio. "Nel caso Berisha non fosse a disposizione è pronto il croato Letica", ha aggiunto l'allenatore in riferimento al portiere titolare che ha saltato la gara di qualificazione degli Europei con l'Albania per un un affaticamento muscolare. "La Lazio in tutti i reparti ha delle qualità superiori alla media, è una squadra che ha giocatori che da diversi anni giocano insieme. Da parte nostra si deve fare un partita di grande attenzione. Bisogna migliorare la fase di possesso, ci abbiamo lavorato e continueremo a farlo. Si tratta di un aspetto per noi determinante per arrivare all'obiettivo", ha sottolineato Semplici.