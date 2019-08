Lo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara sarà la suggestiva cornice per la presentazione ufficiale della Spal 2019-2020. Mercoledì 21 agosto alle 20.45, sul prato dello Stadio sfileranno i giocatori biancazzurri insieme a mister, staff tecnico e dirigenza per un saluto d'inizio stagione a tutti i tifosi. Per l'occasione, Curva Ovest sarà aperta ai sostenitori spallini già dalle ore 20.00: saranno disponibili entrambi gli ingressi per accedere al settore.