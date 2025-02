Dura contestazione a Ferrara da parte dei tifosi della Spal alla squadra, in vista della partita di domani contro il Rimini, di serie C. Al centro sportivo di via Copparo, come documenta un video pubblicato dal sito del quotidiano La Nuova Ferrara, c'è stato un faccia a faccia tra ultras incappucciati, staff e giocatori, sono volati anche insulti e qualche spintone. Sono state lanciate anche aste di bandiere e altri oggetti.