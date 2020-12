Spal, Berisha ricoverato per accertamenti: ha il Covid

Il portiere della Spal Etrit Berisha è stato ricoverato per accertamenti nel reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona. Lo ha annunciato il club ferrarese. Il 31enne era risultato positivo venerdì scorso dopo un tampone molecolare a seguito degli ultimi impegni con la nazionale albanese, da quel giorno è rimasto in isolamento e non ha avuto contatti con i compagni.