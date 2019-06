Spagna U21, capitan Vallejo: "L'arbitro ha permesso all'Italia di picchiarci"

17/06/2019

L'Italia ha esordito all' Europeo Under 21 battendo 3-1 la Spagna e sfatando un tabù. Gli iberici però non hanno preso bene la direzione di gara dell'arbitro olandese Gozubuyuk reo, secondo capitan Jesus Vallejo , di una direzione di gara non in linea con le direttive: "L'arbitro ha permesso all'Italia di picchiarci dopo che avevano detto che ogni intervento sopra il ginocchio sarebbe stato da rosso. Non si può dire una cosa e farne un'altra".

"Sabato ci hanno detto che qualsiasi calcio sopra il ginocchio sarebbe stato da cartellino rosso e che gli arbitri che non avessero seguito questa linea non avrebbero più diretto una partita, ma non è stato così - ha sbottato Vallejo -. L’Italia è stata molto fallosa e, anche se questa cosa non deve essere una scusante per la sconfitta, è anche vero che non si può dire una cosa e poi farne un’altra. Non so perché non hanno espulso il giocatore che ha fatto un brutto intervento su Ceballos".