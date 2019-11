Spagna, scoppia il caso della Supercoppa in Arabia

Sta diventando un caso nazionale la decisione, ormai ufficiale, della federcalcio spagnola di far disputare la Supercoppa in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dall'emittente Cadena Ser, la TVE, tv di stato iberica, ha infatti deciso di non partecipare all'asta per l'acquisizione dei diritti di trasmissione dell'evento - tra l'altro per la prima volta con una nuova formula che prevede la partecipazione di quattro squadre e si disputerà dall'8 al 12 gennaio con Valencia, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, ndr - per "ragioni umanitarie" legate alla scelta di un paese ospitante in cui i diritti umani sono violati e la libertà di espressione non è rispettata.