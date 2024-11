SPAGNA, ECCO MORATA: L'ATTACCANTE TORNA AD ALLENARSI IN GRUPPO

Non solo è stato convocato dalla Spagna nonostante il trauma cranico accusato in allenamento alla vigilia della partita di Cagliari, ora Alvaro Morata ha ripreso anche ad allenarsi con la sua nazionale. Dopo le polemiche nei confronti del ct De La Fuente per la sua gestione, il profilo ufficiale della Roja ha pubblicato un video su X in cui si vede il numero 7 del Milan scendere in campo con i compagni in tenuta da allenamento. Resterà solo da capire se l’attaccante sarà già a disposizione per la partita contro la Danimarca - in programma venerdì 15 novembre - oppure dovrà aspettare il secondo impegno, contro la Svizzera, di lunedì 18 novembre.