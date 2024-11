SPAGNA, DE LA FUENTE: "MORATA È UN GRANDE CAPITANO, CI ACCORGEREMO SOLO DOPO DELL'EREDITÀ CHE LASCIA"

Luis De La Fuente continua a celebrare Alvaro Morata, un giocatore che ha sostenuto ampiamente e a cui ha affidato il ruolo di capitano della Spagna. Il commissario tecnico degli iberici ha spiegato in conferenza stampa l'importanza del calciatore del Milan: "A me sembra che solo col tempo ci renderemo conto dell'eredità che lascia Morata. A livello di numeri eccolo. Ha giocato in club importanti, ha vinto dei titoli... Sul giocatore, poi, ci sono garanzie, è anche un grande capitano e una grande persona. Mi piacerebbe che fosse riconosciuto molto di più, anche se penso che la dinamica stia cambiando, il che è giusto e lo festeggio".