Spagna: c'è Morata tra i convocati per le qualificazioni Mondiali

La Spagna ha diramato la lista dei convocati per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026, in programma settimana prossima: in Bulgaria giovedì 4 settembre e in Turchia domenica 7. Presente il neo attaccante del Como, Alvaro Morata. Ecco la lista completa:
Portieri: Unai Simón, David Raya, Remiro
Difensori: Pedro Porro, Carvajal, Huijsen, Cubarsí, Le Normand, Vivian, Cucurella, Grimaldo.
Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Fermín.
Attaccanti: Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal, Ferran, Morata, Jesús Rodríguez, Yeremy Pino.
