Calcio

Spagna: c'è Morata tra i convocati per le qualificazioni Mondiali

29 Ago 2025 - 13:17

La Spagna ha diramato la lista dei convocati per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026, in programma settimana prossima: in Bulgaria giovedì 4 settembre e in Turchia domenica 7. Presente il neo attaccante del Como, Alvaro Morata. Ecco la lista completa:

Portieri: Unai Simón, David Raya, Remiro

Difensori: Pedro Porro, Carvajal, Huijsen, Cubarsí, Le Normand, Vivian, Cucurella, Grimaldo.

Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Fermín.

Attaccanti: Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal, Ferran, Morata, Jesús Rodríguez, Yeremy Pino.

14:02
Parma, Cuesta: "'Atalanta grande avversario, Oristanio può darci tanto"
13:52
Conference League: Fiorentina con Rapid Vienna e Dinamo Kiev
13:33
Europa League: Bologna con Aston Villa e Salisburgo
13:27
Europa League: Roma con Lille, Celtic e Rangers Glasgow
13:17
Spagna: c'è Morata tra i convocati per le qualificazioni Mondiali