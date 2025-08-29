Logo SportMediaset
Portogallo: Leao fuori dai convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali

29 Ago 2025 - 15:04

Come prevedibile, Rafa Leao non è stato convocato dal Portogallo per le due gare di qualificazione ai Mondiali 2026 in programma nei prossimi giorni. Il giocatore del Milan è infortunato e quindi il ct Martinez lo ha lasciato a casa. Ecco la lista completa:

Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton)

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Al Hilal), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

