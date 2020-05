Spadafora: "Un bene che il calcio sia il simbolo della ripartenza"

PARLA IL MINISTRO

Il calcio italiano prova a ripartire e il ministro Spadafora torna a parlare della ripresa del campionato di Serie A. "La preoccupazione continua a esserci, ma è un bene che il calcio sia il simbolo della ripartenza, mi fa piacere che sia stato accolto il mio auspicio di ricominciare dalla Coppa Italia - ha spiegato a Tg2Post-. Il calcio riparte perché ce lo possiamo permettere, ma dobbiamo fare attenzione perché non siamo fuori dall'emergenza".

"La preoccupazione continua ad esserci ed è la stessa che ci ha portato a fermare il calcio. Era un atto di responsabilità del governo", ha aggiunto. Poi una battuta sulla scelta di completare prima la Coppa Italia: "Saranno tre belle partite. La finale si giocherà il 17 giugno e avrà un valore simbolico importante poter essere allo stadio Olimpico a Roma, perché sarà un giorno speciale. Quel giorno sarà il 50esimo anniversario di Italia-Germania ai Mondiali del 1970".

Quanto invece al complicato confronto per arrivare alla ripresa, Spadafora chisarisce tutto è stato fatto di comune accordo con i vertiti del calcio: "Quando abbiamo incontrato la FIGC ieri erano presenti anche queste la Lega di Serie B e di Lega Pro. Hanno accettato anche loro i protocolli. La Lega Pro ha palesato difficoltà economiche per questi protocolli, ma queste sono situazione sulle quali dovrà lavorare la Federazione".

"Alcuni giocatori non volevano riprendere? Sì e le stesse dichiarazioni di Tommasi sono andate a volte in quella direzione - ha proseguito il misnitro dello Sport -. Noi come Governo siamo stati coerenti con la Lega, che invece ha visto al suo interno posizioni diverse. Io mi auguro che adesso ognuno si possa prendere le sue responsabilità".

Infine qualche informazione di servizio per lo sport di base. "A partire da mercoledì poteremo pagare l’indennità a tutti i collaboratori sportivi - ha spiegato il ministro -. La riceveranno tutti, sia coloro che hanno presentato la domanda a marzo e sarà valida anche per aprile e maggio". "Mi auguro nel prossimo dpcm si possa aprire tutta la parte dello sport che è ancora ferma, quella amatoriale e di base, dalle partite di calcetto ai saggi di danza - ha concluso Spadafora -. Se la curva del contagio continuerà a scendere credo che tutto ripartirà dal 15 giugno".