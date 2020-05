Spadafora e Speranza: "Ok agli allenamenti di squadra dal 18 maggio, ma avanti con prudenza"

VIA LIBERA

Come previsto, è arrivato il via libera del governo agli allenamenti collettivi per il calcio. I ministri Speranza e Spadafora hanno infatti diffuso una dichiarazione congiunta nella quale danno il via libera alle sedute di gruppo ma con grande prudenza. "Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio".

Archiavita la questione allenamenti di gruppo, dunque, ora sul tavolo resta da definire la possibile ripartenza del campionato. Già perché i due aspetti, per quanto collegati, non sono necessariamente consequenziale: tornare alle sedute di gruppo non significa via libera alla Serie A.

In attesa di capire come ci si dovrà comportare in caso di una nuova positività all'interno della rosa, un altro punto fondamentale per la ripresa dovrebbe essere anche l’esito degli esami cardio-vascolari, che dovrà necessariamente escludere qualsiasi tipo di rischio per coloro che hanno contratto il virus. Tutto, ovviamente, con un occhio sempre molto attento all'andamento della curva epidemiologica e uno al calendario. Al momento, infatti, non c'è ancora una data per la ripresa, anche se l'obiettivo sarebbe tornare in campo nel weekend del 13-14 giugno.

Obiettivo che resta ancora legato a diverse questioni da risolvere e passaggi obbligatori. La settimana appena iniziata, infatti, si preannuncia decisiva e con tanti appuntamenti importanti: assemblea di Lega (mercoledì), l'informativa in Parlamento di Spadafora (mercoledì), e ancora la Giunta Coni (giovedì). Poi sarà il turno dell'incontro del premier Conte col mondo dello sport (ancora non calendarizzato).