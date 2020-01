Sorrentino si ritira a 40 anni: "Che sogno giocare contro Messi o parare un rigore a Ronaldo"

ADDIO AL CALCIO

Stefano Sorrentino dice basta. L'ex portiere tra le altre di Chievo, Palermo e Torino, attualmente svincolato, ha annunciato il ritiro a quasi 41 anni: "Ho deciso di dire addio al calcio giocato. Addio al mio miglior amico che per anni ho protetto tra le mie braccia con grinta e orgoglio, con quegli occhi di un bambino diventati negli anni occhi delle tigre - si legge nel post pubblicato su Instagram - È incredibile dove può portarti la forza di un sogno: giocare contro Messi o a parare un rigore a Ronaldo... Grazie davvero a tutti. Anche in un addio c’è un sorriso: perché ho ancora tanta voglia di restare nel calcio e a breve vi racconterò del mio nuovo sogno. Vi voglio bene! Ste".

Sorrentino si trovò di fronte Messi nel novembre 2007 ai tempi in cui giocava in Spagna con la maglia del Recreativo Huelva. E ancora: "Ci sono state delle offerte in questi mesi, ma niente che mi emozionasse - ha detto ancora Sorrentino - Per questo faccio un passo indietro e inizio a pensare a cosa fare da grande",