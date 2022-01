Solo il Bayern è in attivo tra i campioni in Europa, l'Inter "perde" ma cresce più di tutti nei ricavi

La scorsa è stata sicuramente una stagione difficile dal punto finanziario per tutto il calcio europeo e a soffrire sono stati anche i club che hanno vinto gli ultimi campionati nazionali. Delle otto squadre campioni nazionali nel 2021, infatti, solo il Bayern Monaco ha chiuso con i conti in attivo secondo il "The European champions report 2022" pubblicato da Kpmg Football Benchmark. I campioni di Germania hanno chiuso la stagione con un utile netto di 1,8 milioni di euro, con un calo comunque di 5,9 milioni rispetto alla stagione scorsa. In negativo, invece, le altre realtà europee, da sottolineare il netto crollo dell'Atletico Madrid, che segna una perdita di 111,7 milioni, mentre il peggior risultato è stato quello dell'Inter, con i campioni d'Italia che hanno registrato una perdita netta di 245,6 milioni, la più alta mai registrata da una squadra di calcio italiana.