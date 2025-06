Socio n.1 Real muore a 100 anni, Perez vola ai funerali

Il Real Madrid in campo con la fascia nera al braccio e il presidente, Florentino Perez, volato dagli Usa a Madrid per il suo funerale. E' l'omaggio che il club merengue ha voluto riservare al signor Sergio Nieto Diaz Albo, morto domenica scorsa all'età di cento anni e col vanto di essere il socio più anziano del Real, detentore della tessera numero 1. Nieto aveva solo otto anni quando, l'1 dicembre del 1932, gli fu consegnata la tessera di primo socio e da allora ha festeggiato 15 successi tra Coppa dei Campioni e Champions League, 36 titoli in Liga e 20 vittorie in Coppa del Re. Probabilmente, è il tifoso di calcio più titolato al mondo. "Il Real Madrid desidera esprimere le sue più sentite condoglianze e offrire il suo pieno sostegno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il madridismo", ha reso omaggio il club sul proprio sito.