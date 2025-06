Atalanta, il 9 agosto amichevole contro il Colonia

Dopo quello con il Lipsia del 2 agosto, si disputerà in Germania anche il secondo test-match internazionale della preseason nerazzurra 2025/2026. Sabato 9 agosto la formazione di mister Juric si misurerà infatti con il Colonia (1. FC Köln, la denominazione in tedesco). Sarà il RheinEnergieStadion di Colonia a ospitare l'amichevole (calcio d'inizio alle ore 15.30). Dopo la retrocessione sofferta nel 2024, il Colonia è prontamente tornato in Bundesliga, il massimo campionato nazionale germanico, ottenendo la promozione al termine dell'ultima stagione grazie al primo posto conquistato nella 2. Bundesliga, dove in classifica ha preceduto di due punti l'Amburgo e di tre punti l'Elversberg. Fondato nel 1948, il Colonia - i cui colori sociali sono il bianco e il rosso - annovera nel proprio palmares sette trofei, e più precisamente tre Bundesliga e quattro Coppe di Germania. I precedenti tra Colonia e Atalanta sono due ed entrambi datati, risalendo infatti alla stagione 1990/1991, quando le due squadre si sfidarono negli ottavi di finale dell'allora Coppa Uefa (oggi Europa League). Il risultato del doppio confronto arrise ai nerazzurri che dapprima pareggiarono per 1-1 a Colonia per poi aggiudicarsi a Bergamo per 1-0 la gara di ritorno con gol-vittoria e qualificazione di Nicolini su assist di Caniggia.