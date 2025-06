Lazio: Zaccagni operato, tornerà per inizio ritiro

Mattia Zaccagni, prima di riprendere la preparazione con la Lazio in vista della prossima stagione, si è sottoposto a un intervento chirurgico mininvasivo, programmato da tempo, per la risoluzione di una "Groin Pain Syndrome", una condizione dolorosa che colpisce l'area inguinale. L'operazione, sottolinea la società in una nota, è perfettamente riuscita e rientra in un percorso di recupero definito in anticipo, finalizzato alla piena ripresa dell'attività sportiva, prevista per il 14 luglio, giorno nel quale i biancocelesti di ritroveranno a Formello per inuziare la nuova stagione. Ora l'esterno osserverà un breve periodo di convalescenza al termine del quale inizierà gradualmente il programma di riatletizzazione secondo i tempi stabiliti dallo staff medico della Lazio.