Clamoroso in Francia: conti in rosso, Lione retrocesso in Ligue 2

Clamoroso in Francia: il Lione è stato retrocesso in Ligue 2. Nell'audizione di martedì il patron John Textor e il ds Mickael Gerlinger non hanno convinto il DNCG (Direzione Nazionale del Controllo di Gestione) in merito alla situazione finanziaria del club. A novembre il Lione aveva rivelato un debito finanziario di 505,1 milioni di euro. Il Lione potrà ricorrere in appello sulla decisione. Il 15 novembre scorso il DNCG aveva deciso di retrocedere precauzionalmente il Lione a fine stagione se i conti del club non fossero migliorati. Oggi ha confermato il provvedimento.