Skrabb ricorda: "Balotelli inseguiva le persone con l'accendino per dargli fuoco ai capelli"

I comportamenti particolari di Mario Balotelli si arricchiscono di un aneddoto in più, raccontato da Simon Skrabb. Il centrocampista finlandese ha avuto Balo come compagno di squadra ai tempi di Brescia, la scorsa stagione: "Ho subito pensato fosse un bravo ragazzo, all'inizio mi ha fatto anche da interprete con la lingua inglese. Però era un po' strano, non sapevi mai cosa potesse inventarsi: una volta, accendino in mano, aveva seguito le persone per cercare di dargli fuoco ai capelli!".

Getty Images